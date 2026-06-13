Домашен арест за шофьора, убил 8-годишния Страхил в Бургас
Шофьорът, който уби с "БМВ"-то си 8-годишния Страхил и след това избяга е задържан под домашен арест. Мярката бе наложена от бургаския окръжен съд и п...
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Шофьорът, който уби с "БМВ"-то си 8-годишния Страхил и след това избяга е задържан под домашен арест. Мярката бе наложена от бургаския окръжен съд и п...