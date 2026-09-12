Всичко за Даниел Асенов

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Супер Асенов първи в Баку

Супер Асенов първи в Баку

Един от най-талантливите ни боксьори Даниел Асенов постигна поредния си голям успех. Тайсъна от Кукорево, както е прякорът му, спечели олимпийската кв...

25 юни | 16:40
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