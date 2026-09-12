Даниел Асенов бие здраво, отива на осминафинал
Българинът се наложи над Козмин-Петре Гирлеану
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Българинът се наложи над Козмин-Петре Гирлеану
Даниел Асенов излиза за златото утре
Даниел Асенов спечели в кат. до 52 килограма
Тайсъна излиза на ринга на 14 декември
Един от най-талантливите ни боксьори Даниел Асенов постигна поредния си голям успех. Тайсъна от Кукорево, както е прякорът му, спечели олимпийската кв...
Българският боксьор Даниел Асенов се класира за финала на олимпийската квалификация в Баку (Азербайджан) в кат. до 52 кг. Днес той отказа в третия рун...
Боксьорът Даниел Асенов (52 кг) спечели квота за участие на олимпиадата в Рио. Това стана факт след като спечели четвъртфиналната си среща на квалифик...
Гордейте се с националите, отсече треньорът Хоел Арате След като спечелих титлата се прибрах вкъщи. Отпразнувах успеха скромно, в тесен семеен кръг....
Станимира Петрова отсрами жените със злато Чудото на "Стандарт" Даниел Асенов за пореден път доказа, че е бъдещето на родния бокс. Тайсъна от Кукорев...
Гладна съм за още победи, закани се Светлана Каменова Звездата от кампанията на "Стандарт" "Спортните чудеса на България" Даниел Асенов изнесе истинс...
Чудеса на "Стандарт" триумфираха и в анкетата на "Viasport" и в анкетата на "Viasport" за млади таланти през миналата 2015 г. Даниел Асенов грабна при...
На ринга е по-трудно от училището, отсича Тайсъна от Кукорево Братска "завист" докарала Даниел Асенов до европейската титла Даниел Асенов, едва ли...
Голямата надежда на българския бокс Даниел Асенов отпадна на старта на световното първенство в Доха. Европейският шампион в кат. до 52 кг отстъпи с 0:...
Новият европейски шампион по бокс в кат. до 52 кг Даниел Асенов бе посрещнат като цар от ръководството на Община Тунджа. Кметът Георги Георгиев поздра...
Селски кмет чака златния медал в офиса си Единственият ни европейски шампион от първенството в Самоков Даниел Асенов показа, че не се е изморил и гра...
България има своя европейски шампион. Във финала в категория до 52 килограма на турнира, който се провежда в Самоков Даниел Асенов победи с 3:0 (29:28...
Даниел Асенов е единственият българин, който си осигури мач за титлата в кат. до 52 кг на европейското първенство по бокс за мъже в Самоков. Най-млади...
Анапа. Тийнейджърът от село Кукорево Даниел Асенов, известен още като Малкия Тайсън, спечели титлата в кат. до 50 кг на европейското първенство по бок...