Божидар Данев: Добре е за кабинета, че може да прави ходове назад
Липсата на комуникация с бизнеса е слабата страна на правителството, смята Божидар Данев Как бизнесът оценява 100-те дни на правителството? От кои де...
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Липсата на комуникация с бизнеса е слабата страна на правителството, смята Божидар Данев Как бизнесът оценява 100-те дни на правителството? От кои де...
София. Ръстът на сивата икономика е 0,1% през 2007-2008 г., 2,6% през 2008-2009 г., 5,1% през 2009-2010 г. и като че ли се забелязва една стабилизация...
Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара
Божидар Данев, изп. председател на Българска стопанска камара - Г-н Данев, според одит на Сметната палата е сериозно нарушена връзката между бизнес и...
Варна. Трябва да развием вътрешния ресурс, за да захранваме туризма. За последните четири години вносът на хранителни продукти в страната нарастна от...