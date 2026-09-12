Данев: 1,2 млн. не плащат здравни осигуровки...кой плаща?

София. Ръстът на сивата икономика е 0,1% през 2007-2008 г., 2,6% през 2008-2009 г., 5,1% през 2009-2010 г. и като че ли се забелязва една стабилизация...