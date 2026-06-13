Данчо Катаджията мъсти на свидетели срещу него?
Миналата нощ неизвестни мъже са счупили стъклата на обект и на две коли с тръби
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Миналата нощ неизвестни мъже са счупили стъклата на обект и на две коли с тръби
Той е разследван за принуда, данъчни престъпления, търговия с влияние и други престъпления
Автомобил на свидетеля осъмна с четири развити болта на гумите