Фамилия тръгва с трабанти на ретро парад в Германия
Три поколения нашенци тръгват с трабанти за Германия, за да дефилират с кашоните си на колела на събора на култовата марка автомобили, който ще се п...
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Три поколения нашенци тръгват с трабанти за Германия, за да дефилират с кашоните си на колела на събора на култовата марка автомобили, който ще се п...