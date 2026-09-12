Патриарх Даниил изрази съболезнования към всички от Римокатолическата църква
По думите му в последните месеци Бог е направил чудо
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По думите му в последните месеци Бог е направил чудо
Смята се, че ако на този ден падне слана, след седмица трябва да стане по-топло
Председателят на БОК се включи в инициативата
Православната църква почита на 17 декември св. пророк Данаил. Неговото име е свързано с вавилонския цар Навуходоносор, който сънувал загадъчен сън, ко...
На днешния ден православната църква почита свети пророк Данаил /Даниил/ и трима вавилонски отроци - Ананий, Азарий и Мисаил. Една от легендите разказв...