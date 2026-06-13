Паскал Желязков заменя Дамян Илиев начело на БАБХ
Дамян Илиев е освободен със заповед на премиера Бойко Борисов
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Дамян Илиев е освободен със заповед на премиера Бойко Борисов
Дамян Илиев е по-силен от враговете си
Съмненията, изказвани от неспециалисти, само объркват мерките, твърди шефът на БАБХ
Аз съм прероденият "Кольо Фичето", казва строителят Дамян Илиев не е артист, въпреки че е в главната роля на няколко филма. Не е едър бизнесмен, мака...