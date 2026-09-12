93% от местата в бежанските ни центрове са заети
93% от капацитета на бежанските центрове у нас е запълнен, обяви в предаването „Тази сутрин" по bTV председателят на Агенцията за бежанците Петя Първа...
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93% от капацитета на бежанските центрове у нас е запълнен, обяви в предаването „Тази сутрин" по bTV председателят на Агенцията за бежанците Петя Първа...
120 бежанци, регистрирани в лагера в Харманли, са открити във "Военна рампа" в София. В момента се организира транспорт, за да бъдат върнати обратно....
Правителството назначи ген. Петя Първанова за председател на Държавната агенция за бежанците. С решение от днешното си заседание министрите одобриха П...
"Управлението на Държавната агенция за бежанците изисква структуриран подход, който да наблегне и върху интеграцията на бежанците, не само върху време...
Във всеки център ще има по 3 лекарски кабинета, казва Николай Чирпанлиев
Хасково. 90 емигранти са поискали съд за Държавната агенция за бежанците заради затлачена регистрация на подадените от тях молби за закрила, съобщиха...
Парите за тях идват от Европейския бежански фонд
София. ГЕРБ обмислят да поискат оставката на председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) Николай Чирпанлиев, обяви народният представител от...