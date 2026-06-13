Стартира инициатива „Да създадем заедно България 2020“
Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. Във връзка с това мрежата от областн...
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Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. Във връзка с това мрежата от областн...