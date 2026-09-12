Водят туристи по манастирите от Перник до Пирот
Работна група към Светия синод подготвя маршрути за поклонници Да се направи ГКПП Банкя-Петачинци и да се ремонтират селските пътища, искат свещеници...
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Работна група към Светия синод подготвя маршрути за поклонници Да се направи ГКПП Банкя-Петачинци и да се ремонтират селските пътища, искат свещеници...
При засилен интерес протича дискусията "Чудесата на Поморие - нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм в региона". Форумът в морск...
Вече работи и едно от най-модерните рибарски пристанища, казва кметът Иван Алексиев Иван Алексиев e един от най-успешните кметове в България. Той упр...
Несебър и Созопол сключиха мир и признаха правото на Поморие върху несметните природни богатства Жителите на Поморие са особени хора, с твърд характе...
Започна поредната дискусия от кампанията на в-к "Стандарт" "Да! на българските региони". Тя се провежда в Поморие. Министри, кметове, археолози, експе...
Лукарски отговаря на бизнеса в морския град на форум на "Стандарт" Започна дискусията "ДА! На българските региони - Бургас", която "Стандарт" и КРИБ...
Болнични се ползват като допълнителен отпуск, алармират мениджъри За по-гъвкаво трудово законодателство, което да позволява по-лесното назначаване и...
Това ще помогне за разкриване на специалности, които се търсят Преминаването на професионалните гимназии към общините ще подобри връзката бизнес обра...