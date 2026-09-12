Световни новини тръгнаха от „ДА! На българската икономика"
Защо "Стандарт" и КРИБ казват: Да! На българската икономика? Защото от това "Да!" зависи икономическото развитие на градовете и държавата, стандартът...
Следете всички новини, анализи и коментари за Да! На Българската Икономика!. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Защо "Стандарт" и КРИБ казват: Да! На българската икономика? Защото от това "Да!" зависи икономическото развитие на градовете и държавата, стандартът...
2016 година ще бъде вероятно също така добра за усвояване на еврофондовете както 2015 година. Трябва максимално да развържем плащанията по всички прог...
Малко внимание се обръща на енергийната ефективност, милиарди левове се дадоха по тези програми. Понеже е хубаво, не се отразява много. Това каза пр...
Точно преди 8 месеца се събрахме тук, за да стартираме кампанията "Да! На българската икономика". Тогава започнахме с фразата на Джон Кенеди "Не е в...