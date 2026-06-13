Разград е стратегически център на Североизтока
13-та по ред дискусия "Да! на българската икономика", организирана от вестник "Стандарт" и КРИБ започна в Разград. Домакин на срещата между централнат...
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13-та по ред дискусия "Да! на българската икономика", организирана от вестник "Стандарт" и КРИБ започна в Разград. Домакин на срещата между централнат...
Очакваме Брюксел да нотифицира наредбата за намаляване на тежестта от ВЕИ до края на април Докъде стигна реформата в българската енергетика? Кога н...
Растеж и стабилност, финансова политика, инвестиции, експорт. Това са темите на поредната дискусия "Да! на българската икономика", организирана от вес...
Първата стъпка е реформа в съдебната система, смята Костадинова "Стандарт" и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обяв...