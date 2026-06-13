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Министър си поръча студенти

Министър си поръча студенти

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова вече си е поръчала студенти на образователното министерство в две области, където има засилено търсене...

07 май | 17:05
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