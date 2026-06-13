15 гимназии ще учат и работят
Минно-геоложката камара готви кадри в 10 от тях Учениците от 15 професионални гимназии ще учат и работят от есента. Това стана ясно на втората наци...
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Минно-геоложката камара готви кадри в 10 от тях Учениците от 15 професионални гимназии ще учат и работят от есента. Това стана ясно на втората наци...
България не е сред европейските страни с най-висока безработица, но е тревожна структурата на безработните българи. Над половината от тях са трайно...
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова вече си е поръчала студенти на образователното министерство в две области, където има засилено търсене...
10 професионални гимназии в страната започват прием на ученици за дуално обучение от есента по заявка на Българската минно-геоложка камара. Браншова...
Бизнес, образование и власт си подадоха ръка! Това е равносметката от втората дискусия на "Стандарт" и КРИБ - "Да на българската икономика", която с...
Бизнесът ще пише учебните програми на професионалните гимназии, ще участва и в промените на Закона за професионалното образование. Това обяви просветн...
Кметове, ректори и експерти обсъждат в Панагюрище дуалното обучение Трима министри и бизнесът ще напишат днес план "Кадри". Темата как училища и унив...
Дуалното обучение да тръгне в повече училища, настояват школските шефове Дуалното обучение няма да има ефект, докато върви само в две или три пилот...
Въпросът с кадрите бе поставен още по време на Първата национална дискусия "Да! На българската икономика", която се проведе на 7 април в София