Всичко за Да Изчистим България

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Над 5000 чистиха Русе

Над 5000 чистиха Русе

Русе. Над 5500 русенци участваха в кампанията „Да изчистим България за един ден". В почистването се включиха служители на над 130 организации - тери...

21 април | 12:38
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Награди за ударници в уборка

Награди за ударници в уборка

Благоевград. Ученици, учители и родители от Трето основно училище "Димитър Талев" в Благоевград заедно се включиха в кампанията "Да изчистим България...

21 април | 10:35
0 коментара
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250 000 чистят България

250 000 чистят България

София. Хиляди ентусиасти се включиха в най-мащабната доброволническа кампанията „Да изчистим България", която обхвана над 2000 замърсени зони.  Начал...

20 април | 11:24
0 коментара
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ГЕРБ чисти плажа на Камчия

ГЕРБ чисти плажа на Камчия

Варна. кандидатите за народни представители от ГЕРБ - Варна и водачът на листата Лиляна Павлова ще участват в кампанията „Да изчистим България за един...

19 април | 17:53
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