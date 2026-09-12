Община Стара Загора отново се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“
От Общината отново ще бъдат осигурени чували и ръкавици
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От Общината отново ще бъдат осигурени чували и ръкавици
13.6 тона отпадъци събраха ентусиасти в община Сандански, които се включиха за поредна година в националната кампания „Да изчистим България заедно"....
Общинари и ученици се включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно". Проведени бяха две екоакции в района на най – известните туристичес...
Община Благоевград ще се включи в кампанията "Да изчистим България за един ден". Очаква се хиляди благоевградчани да се включат в мащабната инициатива...
Община Сандански и тази година ще се включи в инициативата „Да изчистим България". Служители, доброволци и граждани на Международния ден на спорта на...
Русе. Над 5500 русенци участваха в кампанията „Да изчистим България за един ден". В почистването се включиха служители на над 130 организации - тери...
Благоевград. Ученици, учители и родители от Трето основно училище "Димитър Талев" в Благоевград заедно се включиха в кампанията "Да изчистим България...
Kърджали. Над 10 000 доброволци в област Кърджали се включиха в третото издание на националната кампания „Да изчистим България за един ден". До момент...
Планините по-чисти, в Пловдив събраха най-много
Враца. 18 412 души от врачанска област се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден". Само във Враца и 22-те села на общината излязоха д...
София. Министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров, заместник-министрите Лидия Нейчева, Десислава Димитрова и д-р Мирослав Ненков, както и...
София. Хиляди ентусиасти се включиха в най-мащабната доброволническа кампанията „Да изчистим България", която обхвана над 2000 замърсени зони. Начал...
Бургас. Парола "ленински съботник" вади хиляди нашенци днес на пролетно почистване. Домоуправители вече са разлепили по блокове в столицата афиши с т...
Варна. кандидатите за народни представители от ГЕРБ - Варна и водачът на листата Лиляна Павлова ще участват в кампанията „Да изчистим България за един...
Пазарджик. Всички общински администрации на територията на областта са изготвили график на акциите по почистване на замърсените зони и нерегламентиран...