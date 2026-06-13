Благотворителна кауза за незрящи обедини ардинци
Благотворителен концерт за незрящи, инвалиди и деца, нуждаещи се от продължително и скъпо лечение събра над 3 000 лв. Инициативата „Да дарим надежда"...
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Благотворителен концерт за незрящи, инвалиди и деца, нуждаещи се от продължително и скъпо лечение събра над 3 000 лв. Инициативата „Да дарим надежда"...