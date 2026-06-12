България се прощава с Желю Желев
София. България се прощава с д-р Желю Желев. Днес е ден на национален траур по повод кончината на първия демократично избран президент на страната. Н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Д-Р Желю Желев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. България се прощава с д-р Желю Желев. Днес е ден на национален траур по повод кончината на първия демократично избран президент на страната. Н...