Андреева: Никой не видя това, което свършихме
София. „Никой не можа да види какво се свърши, защото през цялото време негативизмът преобладаваше и нито делата, нито думите ни се чуваха и се виждах...
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София. „Никой не можа да види какво се свърши, защото през цялото време негативизмът преобладаваше и нито делата, нито думите ни се чуваха и се виждах...
София. Реакцията срещу уволнението на д-р Георги Гелев и временната му замяна с д-р Александър Златанов в Спешна помощ- София е "истерична". Това заяв...
София. Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева ще има двама заместници. Двамата зам.-министри са проф. Чавдар Славов и д-р Бойко Пенков. Д-...