Д-р Цеков в парламента, защитава се пред депутатите
Няма доказателства, че съм нарушавал законите на България, каза шефът на Касата
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Няма доказателства, че съм нарушавал законите на България, каза шефът на Касата
Министърката уточни, че искането за оставка на д-р Цеков не е тръгнало от нея
София. Народните представители ще решат дали да прекратят предсрочно мандата на д-р Пламен Цеков, шеф на НЗОК, на днешното заседание на парламента. Ма...
Десислава Атанасова опроверга твърденията, че има натрупани задължения в болниците