Лекари блокираха жълтите павета
Стотици медици протестират на площад „Нeзависимост" срещу здравната реформа. Митингът се организира от Български лекарски съюз (БЛС) и е под надслов „...
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Стотици медици протестират на площад „Нeзависимост" срещу здравната реформа. Митингът се организира от Български лекарски съюз (БЛС) и е под надслов „...
Лекарите от Русе, които спасиха човек, оперирайки сърцето му, без да са имали право, ще бъдат наградени, а не наказани. Това обяви пред бТВ здравният...
Индивидуален подход ще приложи Министерството на здравеопазването при решаването на съдбата на всеки един от онкологичните и психодиспансери в странат...
Добрич. Целият комплекс от болници за рехабилитация и санаториални бази в страната е подложен на класификация и оценка от работна група, създадена в з...
София. „През последните години непрекъснато сме унижавани. Тук става въпрос за насилие не само от ромите, но и от българите". Това заяви д-р Христов...
Хапчетата за грип и болка няма да поскъпнат от 1 януари. Цените на витамините и най-масовите лекарства, които се продават без рецепта, остават във фри...