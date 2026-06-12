Български медик направи революция в кардиологията
Чужди учени поздравяват БГ лекаря, кръстиха на него ледник в Антарктика Кои са ТОП 10 на Научните чудеса на България? Как те са променили историята н...
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Чужди учени поздравяват БГ лекаря, кръстиха на него ледник в Антарктика Кои са ТОП 10 на Научните чудеса на България? Как те са променили историята н...