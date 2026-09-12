Международният джаз фестивал в Банско ще през август
Изпълнени с признателност към създателя и дългогодишен мениджър на културния форум в града ни, д-р Емил Илиев, ще отдадем заслуженото на неговата паме...
Следете всички новини, анализи и коментари за Д-Р Емил Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изпълнени с признателност към създателя и дългогодишен мениджър на културния форум в града ни, д-р Емил Илиев, ще отдадем заслуженото на неговата паме...
Почина създателят на Международния джаз фестивал в Банско д-р Емил Илиев
Опровергахме всички скептици, казва създателят на джаз фестивала в Банско Джаз в Банско. Преди двадесетина години тази идея звучи, меко казано, стран...