Уволниха директора на Окръжна болница в София
Уволниха директора на Университетска болница "Св. Анна" – София. Това съобщиха от БСК и уточниха, че д-р Димитър Димитров е бил освободен "чрез админи...
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Уволниха директора на Университетска болница "Св. Анна" – София. Това съобщиха от БСК и уточниха, че д-р Димитър Димитров е бил освободен "чрез админи...