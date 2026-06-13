Дипломат впечатлен от минералните извори в Пиринско
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов се срещна в четвъртък с Негово превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен посл...
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Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов се срещна в четвъртък с Негово превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух – извънреден и пълномощен посл...