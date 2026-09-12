Проф. Цоло Вутов е "Мистър икономика" за цялостен принос
Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов е удостоен с наградата "Мистър Икономика" за цялостен принос
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Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов е удостоен с наградата "Мистър Икономика" за цялостен принос
Звездната актриса от сцената и екрана ще бъде специалният гост на четвъртия Международен фестивал за ново европейско кино в Града на липите Татяна Ло...
София. MasterCard отличи днес Fibank (Първа инвестиционна банка) с наградата за цялостен принос в развитието на картовия бизнес в България. Наградата...
София. Големият български кинорежисьор Георги Дюлгеров бе отличен с наградата на София за цялостен принос в развитието на киноизкуството у нас. Тя му...