Започва акция "Зима“. Какво трябва да знаем
Тя ще се проведе на територията на цялата страна
Следете всички новини, анализи и коментари за Цялата Страна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя ще се проведе на територията на цялата страна
В столицата на терен са 171 снегорина
121 000 теста заминават за последните 11 области
ВАП възложи незабавната проверка на КЕВР поради голямата обществена значимост на проблема
Пред Народното събрание в 11 часа се очаква да се съберат родители на националния протест на майките, съобщава БНТ. Поводът е приемането на държавния...
Ще преобладава слънчево и почти тихо време, сутринта на места ще има намалена видимост. До пладне видимостта ще се подобри навсякъде. Максималните те...