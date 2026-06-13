Свърши бирата на "Цвете за Гошо"
По време на двудневния фестивал "Цвете за Гошо" в Южния парк бирата в околните кръчми свърши. "Беше се събрал повече народ, отколкото на мач между Лев...
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По време на двудневния фестивал "Цвете за Гошо" в Южния парк бирата в околните кръчми свърши. "Беше се събрал повече народ, отколкото на мач между Лев...