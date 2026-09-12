Цветари ядоха стоката си в знак на протест
Търговците на цветя във Варна протестираха пред общината в града
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Търговците на цветя във Варна протестираха пред общината в града
В 80% от търговията с цветя не се отчита оборотът, а щетите за бюджета са 7 млн. лв. годишно. Това е установила проверката на 100 борси за търговия на...
Бургас. Данъчни погнаха цветарите край морето. Хайките започнаха рано сутринта в четвъртък по подозрение, че производители и търговци масово крият обо...
Варна. Данъчни до борси на едро и до сергии за цветя стоят нонстоп по 3 дни за празника 8 март. Проверките имат за цел да хванат точните обороти и отч...