Цветанов към ЖГЕРБ: Най-силният отбор е този на ГЕРБ
Трябва да имате самочувствие, защото сте част от най-силния отбор - отборът на ГЕРБ. Вие сте важен фактор за съществуването на ГЕРБ. Това каза председ...
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Трябва да имате самочувствие, защото сте част от най-силния отбор - отборът на ГЕРБ. Вие сте важен фактор за съществуването на ГЕРБ. Това каза председ...
Предсрочни избори искат всички малки партии, но единствено когато са пред микрофона. ГЕРБ ще бъде в най-благоприятна ситуация, защото при нови избори...
Декларацията е продукт на всичко това, което наблюдаваме през последните няколко месеца, и по-специално от ясно изразената позиция от ДСБ, че те ще бъ...