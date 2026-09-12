Соколов спечели Шампионската лига по волейбол
Лубе Чивитанова детронира Зенит (Казан)
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Лубе Чивитанова детронира Зенит (Казан)
Тимът на българина губи финала от Трентино
Волейболистът заби 20 точки срещу защитаващият титлата тим на Зенит
Мъжкият национален отбор по волейбол на България заминава днес за участие в олимпийската квалификация в Берлин (Германия), която ще се проведе от 5 до...
Цветан Соколов се присъедини към националния отбор по волейбол, който се подготвя във Варна за последните си срещи от Група С на втора дивизия в Свето...
Диагоналът на българския национален отбор Цветан Соколов претърпя успешна операция на рамото. Интервенцията бе извършена в италианския град Форли от с...
Близнаците на Цецо Соколов гледат татко по телевизията. Волейболният национал пусна снимката във "Фейсбук". Тимът му "Халкбанк" (Тур) победи "Зенит"...
Анкара. Цветан Соколов със своя Халкбанк Анкара спечели Суперкупата на Турция по волейбол след като победи с 3:1 (25:22, 29:31, 25:15, 26:24) срещу Ф...
Без да се забавляваме нещата няма как да станат, обяви волейболният ни национал Цветан Соколов. "В последните 2 години, когато се раздавахме, нещата в...
Волейболният ни национал Цветан Соколов ще става татко, личи от снимка в профила му във Фейсбук. На нея диагоналът е сложил ръка върху подутото корем...
Шефът на Цецо Соколов в "Тренто" Диего Мосна ще налива пари и във футбола. Мустакатият бизнесмен е сред акционерите в местния новосъздаден футболен кл...
Лоши новини долетяха отново от лагера на мъжкия ни национален отбор по волейбол. Звездата на тима Цветан Соколов се контузи по време на тренировка на...
Волейболният национал Цветан Соколов сподели в социалната мрежа Туитър, че му се иска да може да танцува като двегодишно детенце и пусна клип с момчен...
Италианският волейболен "Каза" (Модена) иска да привлече българския национал Цветан Соколов, пише "Гадзета дело Спорт". През новия сезон отборът тряб...
Тежък провал за италианския Тренто и българското участие Цветан Соколов във волейболното им първенство. След като Радостин Стойчев и Матей Казийски на...
Цецо играе с болки в "Тренто", промениха програмата на националите
Българската звезда на италианския шампион "Тренто" Цветан Соколов се превърна в най-младия волейболист в историята на тима, който достига до кота "100...
Самоков. Българският шампион Марек Юнион-Ивкони (Дупница) започна с тежка загуба участието си в тазгодишното издание на Шампионската лига. В мач от гр...
Бетим. Волейболният Диатек Трентино (Тренто) вече е полуфиналист на клубното Световното първенство за мъже в Бетим (Бразилия). В последния си мач от...
Бетим. Аржентинският УПЦН (Сан Хуан) прекъсна серията от 21 поредни победи (на Световни клубни първенства) на четирикратния световен шампион Диатек Тр...