Всичко за Цветан Соколов

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Цецо се връща месец по-рано

Цецо се връща месец по-рано

Диагоналът на българския национален отбор Цветан Соколов претърпя успешна операция на рамото. Интервенцията бе извършена в италианския град Форли от с...

20 май | 20:20
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Соколов ще става татко

Соколов ще става татко

Волейболният ни национал Цветан Соколов ще става татко, личи от снимка в профила му във Фейсбук. На нея диагоналът е сложил ръка върху подутото корем...

18 юли | 17:35
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Цецо мина кота 1000 в "Тренто"

Цецо мина кота 1000 в "Тренто"

Българската звезда на италианския шампион "Тренто" Цветан Соколов се превърна в най-младия волейболист в историята на тима, който достига до кота "100...

07 декември | 19:25
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