ЦСКА и Лудогорец не решиха спора за титлата
София. Спорът за титлата в "А" футболна група остана неразрешен. "Лудогорец" измъкна 1:1 при гостуването си на "Българска армия" и остава в борбата за...
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София. Спорът за титлата в "А" футболна група остана неразрешен. "Лудогорец" измъкна 1:1 при гостуването си на "Българска армия" и остава в борбата за...
София. Таско Тасков ще свири дербито между ЦСКА и Лудогорец от 16-ия кръг на „А" група. Това реши жребий, който се състоя два часа преди началото на с...
Протестите на ЦСКА дадоха резултат и дербито за титлата с "Лудогорец" ще бъде преместено за събота. По програма то трябваше да бъде играно в петък, 21...