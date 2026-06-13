Чужденци на опашка в спасена от разруха църква
Времето и влагата бяха на път да унищожат най-старата църква „Свети Георги" в Разлог. 182-годишният храм се намира в гробищния парк на града и бе спас...
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Времето и влагата бяха на път да унищожат най-старата църква „Свети Георги" в Разлог. 182-годишният храм се намира в гробищния парк на града и бе спас...
Ще се служи във вековен храм, докато върви строежът Свещеници спират разрухата на действащата църква „Свети Георги" в град Белица със спешен ремонт....