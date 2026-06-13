Ислямска държава взриви църква в Сирия
Членове на радикалната групировка „Ислямска държава" взривиха църква в североизточния сирийски град Тел Насри, съобщава Фокус. В района живеят асирийц...
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Членове на радикалната групировка „Ислямска държава" взривиха църква в североизточния сирийски град Тел Насри, съобщава Фокус. В района живеят асирийц...