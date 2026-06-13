Почина легендата на ЦСКА Цоньо Василев
Почина легендарният футболист на ЦСКА Цоньо Василев. Новината за кончината на 63-годишния мъж бе потвърдена от CSKA.tv. снощи. Василев е роден на 7 я...
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Почина легендарният футболист на ЦСКА Цоньо Василев. Новината за кончината на 63-годишния мъж бе потвърдена от CSKA.tv. снощи. Василев е роден на 7 я...