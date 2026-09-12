Уникална изповед на Адел. Слаба и красива, но защо наранена?
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Вижте подбрани цитати от хитовото интервю за певицата
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От 10 ноември досега сме имали 14 министър-председатели. Трима от тях не са родени в България - Андрей Луканов, Сергей Станишев и Марин Райков, като п...
Световноизвестният естет няма да се пенсионира, въпреки че чукна 80