Всичко за Цитати

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Език мой, приятелю мой

Език мой, приятелю мой

С "Бойко Борисов. (В) първо лице" издателство Ludite започва поредица с цитати на лицата, оставили трайна следа в най-новата ни история Verba volant,...

08 август | 15:29
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Те решаваха

Те решаваха

От 10 ноември досега сме имали 14 министър-председатели. Трима от тях не са родени в България - Андрей Луканов, Сергей Станишев и Марин Райков, като п...

09 ноември | 7:45
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