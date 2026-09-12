Масови съкращения в световен IT гигант. Засяга много българи
Хиляди излизат на улицата
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Хиляди излизат на улицата
През март 2022 г. компанията майка Cisco Systems Inc. решава да преустанови продажбите в Русия, а през юни - да закрие дейността си и да се изтегли от...
Джаджата, наречена Connected Scarf, е оборудвана със сензор EmotiBit
Ценните книжа на компанията стигнаха до 23,97 долара за акция