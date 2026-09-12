Cisco ликвидира руското си дъщерно дружество, отговарящо за техническата поддръжка на оборудването на доставчи

През март 2022 г. компанията майка Cisco Systems Inc. решава да преустанови продажбите в Русия, а през юни - да закрие дейността си и да се изтегли от...