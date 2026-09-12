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Cisco ликвидира руското си дъщерно дружество, отговарящо за техническата поддръжка на оборудването на доставчи

Cisco ликвидира руското си дъщерно дружество, отговарящо за техническата поддръжка на оборудването на доставчи

През март 2022 г. компанията майка Cisco Systems Inc. решава да преустанови продажбите в Русия, а през юни - да закрие дейността си и да се изтегли от...

21 юни | 22:26
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