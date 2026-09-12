Стрелба посред нощ пред цирк "Балкански"
Пиян мъж е открил стрелба до шатрите на цирк "Балкански", които се намират на ул. "Опълченска" в София. Мъжът е произвел изстрелите около 23,30 часа с...
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Пиян мъж е открил стрелба до шатрите на цирк "Балкански", които се намират на ул. "Опълченска" в София. Мъжът е произвел изстрелите около 23,30 часа с...
Амбър /вляво/ и балетът очакват с нетърпение 9 април, когато в зона Б-5 започват спектаклите на цирк "Балкански"
Бургас. Катастрофа затвори пътя Бургас-Сарафово, съобщи "Флагман". Причина за това е станал аварирал ТИР на цирк "Балкански", пълен с понита и маймуни...
Велико Търново. "Колелото на смъртта" в цирк "Балкански" търси смелчаци и добре тренирани младежи до 15 годишна възраст, които ще са новото попълнение...