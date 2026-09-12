БНБ се готви за цифровото евро. Карина Караиванова каза какво следва
Финансовата система функционира най-ефективно тогава, когато институционалните механизми на БНБ срещнат пазарната отговорност и ангажират в пълна степ...
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Финансовата система функционира най-ефективно тогава, когато институционалните механизми на БНБ срещнат пазарната отговорност и ангажират в пълна степ...
Днес бе представен доклад за състоянието на цифровизацията в ЕС
Ново 20 в страната ни
Цифpoвизaциятa щe cъздaдe 19 милиoнa paбoтни мecтa, нo cъщeвpeмeннo щe зaмeни 9 милиoнa
Какво показват числата
Транспортното министерство е втори дом за Георги Тодоров
Висшето образование и наука са недофинансирани, а това се отразява и на качеството, зави доц. Юлиян Генов, кандидат за народен представител от „БСП за...
Цифрова свързаност на всеки гражданин с публичния сектор
"Цифровизацията променя пазара, отправя предизвикателства към европейската промишленост, към малките и средните предприятия, отправя предизвикателства...
Норвегия спира излъчването на FM радиа през 2017 година, предава местното Radio.no. Министерството на културата на северната държава тази седмица окон...
Мехти Меликов, председател на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) - Г-н Меликов, цифровизацията е най-актуалната тема в...
Свилен Попов, изп. директор на НУРТС-България - Кое остана скрито за българското общество от процеса на цифровизация? Достатъчна ли беше информационна...
София. СЕМ отложи със седмица решението си дали да намали безплатните програми, които хората гледат след цифровизацията. "Другата седмица се събира Ор...
Право на декодер имат около 210 хил. души
София. Френският научен институт CESP, който изготвя стандартите за пийпълметрия последните 20 г., писа много добра оценка на системата, по която ГАРБ...
Сеул. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов представи националната програма „Цифрова България" в Сеул. Той...
В Испания и Италия имаха много по-големи проблеми с въвеждането й, казва д-р Веселин Божков
София. Да бъдат създадени мобилни групи, които да помагат на хората в по-малките населени места при проблемите около цифровизацията. Това предлага пре...
Предстои труден отоплителен сезон, прогнозира Константин Пенчев
Не се очакват добри резултати от НКЖИ като агенция