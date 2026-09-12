Голяма промяна в гимназиите. Сменят часове
МОН отвори големия дебат за чуждите езици в училище
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МОН отвори големия дебат за чуждите езици в училище
През тази година ГПЧЕ „Ромен Ролан"-Стара Загора отбелязва своя 50-годишен юбилей. „Училищeтo e eдин oт cимвoлитe нa гpaдa. To cтapтиpa пpeз 1965 гoд...
Над 200 хил. лв. държавни пари са заделили от бюджета с цел чуждоезиково обучение на депутатите. Предвидени са три курса - по английски, немски и френ...
С някои методи запаметяваш нова дума за 30 секунди Чуждите инвеститори предопределят избора на курсистите ни, казва Ваня Ананиева - Г-жо Ананиева, к...
Учат служители на Агенция по вписванията на румънски, турски, гръцки и руски език Служители на Агенцията по вписванията ще бъдат обучавани на гръцки,...
София. Само служители на бившата Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), които са езиково грамотни и владеят поне един чужд език...