Награждаваме Чудесата на България
Опазването на богатото ни културно-историческо наследство, както и съхраняването на традициите и българщината е основната цел на кампанията „Чудесата...
Следете всички новини, анализи и коментари за Чудесата На България В. Стандарт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Опазването на богатото ни културно-историческо наследство, както и съхраняването на традициите и българщината е основната цел на кампанията „Чудесата...