Пътят на чановете - нова връзка с Гърция
Първият международен проект за пешеходен и културен туризъм през Родопите събра овациите на Балканския форум за наследството в Атина
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Първият международен проект за пешеходен и културен туризъм през Родопите събра овациите на Балканския форум за наследството в Атина
Чакаме помощ от държавата за реклама и авиопревози, казва Благой Рагин
Ще направим филм за балканските забележителности, обещаха медии и бизнесмени
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Гласуване избира 35 природни феномена в седем държави за нови туристически маршрути
Кампанията на "Стандарт" се разраства в 6 държави, правим общи маршрути за туристи