Прокуратурата поиска постоянен арест за Ченалова
Постоянна мярка задържане под стража е поискала прокуратурата за съдия Румяна Ченалова. Според Обвинението Ченалова може да се укрие или да извърши др...
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Постоянна мярка задържане под стража е поискала прокуратурата за съдия Румяна Ченалова. Според Обвинението Ченалова може да се укрие или да извърши др...