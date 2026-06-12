Италиански драми в "Човешкият капитал"
В драмата "Човешкият капитал" всичко започва в мрачна, снежна нощ в Северна Италия, но всъщност това е финалът на филма. Смъртта на случаен човек е пр...
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В драмата "Човешкият капитал" всичко започва в мрачна, снежна нощ в Северна Италия, но всъщност това е финалът на филма. Смъртта на случаен човек е пр...