Път на костите откриха в Сибир
Служители за започнали разследване
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Служители за започнали разследване
Човешки кости са открити в Цар Симеоновата градина в Пловдив. Това съобщи БГНЕС и уточни, че неочакваната находка е намерена в района на светофара на...
Благоевград. Човешки кости бяха открити при прокарване на горски път в планина Беласица над петричкото село Ключ. При изкопни дейности в сряда към 13,...