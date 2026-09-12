Попова с диплома за човек на годината
Вицепрезидентът Маргарита Попова получи диплом "Човек на годината" от българската общност в Украйна. Наградата, присъдена за 2014 г., беше връчена от...
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Вицепрезидентът Маргарита Попова получи диплом "Човек на годината" от българската общност в Украйна. Наградата, присъдена за 2014 г., беше връчена от...
Меркел не може да осигури защитата на Европа Джефри ван Орден е британски политик, бивш военен офицер и настоящ евродепутат от Консервативната партия...
Канцлерът на Германия Ангела Меркел бе определена за Човек на годината от авторитетното списание Time. От изданието посочват ролята на Меркел в опити...
Искаш аз да съжалявам, че съм оцелял – представяш ли си 15 човека да те удрят с камъни за 10 минути? Възможно ли е човек, който е несправедливо съден,...
Обществото не разбира, че затворниците имат права. Tова коментира пред бТВ председателят на Българския хелзинкски комитет (БХК) Красимир Кънев определ...
Българският хелзингски комитет (БХК) оттегли кандидатурата на осъдения за убийство Джок Полфрийман за наградите "Човек на годината". В съобщение изпр...
Британското издание "Таймс" определи германския канцлер Ангела Меркел за "човек на годината" във връзка с приноса й в укрепването на европейската сигу...
София. Бежанците и "Приятели на бежанците" бяха отличени с голямата награда "Човек на годината" 2013 в годишните награди на Българския хелзинкски коми...
Вашингтон. Американската актриса и певица Майли Сайръс е един от основните претенденти в интернет допитването „Човек на годината" на списание "Time"....
Ню Йорк. Американският седмичник „Тайм" определи лидера на Северна Корея Ким Чен Ун за „Човек на годината”. Официално титлата ще бъде присъдена през с...
Ню Йорк. Президентът на САЩ Барак Обама, египетският държавен глава Мохамед Морси и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху са сред претендентите за зван...