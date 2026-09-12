Чиновничка вози пътници на черно
Дългогодишна служителка на земеделското министерство е засечена да заработва допълнителни средства, като превозва пътници на черно с личния си "Мерцед...
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Дългогодишна служителка на земеделското министерство е засечена да заработва допълнителни средства, като превозва пътници на черно с личния си "Мерцед...
Бивша дългогодишна служителка от земеделското министерство е засечена да превозва пътници на черно с личния си Мерцедес. От половин година жената бил...
Окръжни магистрати отхвърлиха решение на районния съд в Благовград и постановиха чиновничка да бъде възстановена на работа в общината. Според тях е не...
Служителка в местното Бюро по труда е била заплашвана със саморазправа от две ромки в четвъртък. Едната от мургавите жени закъсняла за подпис и загуби...
Плевен. 50-годишната Захарина Петрова, бивша инспекторка от Агенцията по храните в Кнежа бе осъдена условно за серия измами и изнудвания на местни жи...