Русия свали американски филм, изопачавал историята
Русия блокира премиерата на новия американски филм "Child 44", тъй като "изопачава" исторически факти. От Културното министерство на Москва обявиха,...
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Русия блокира премиерата на новия американски филм "Child 44", тъй като "изопачава" исторически факти. От Културното министерство на Москва обявиха,...