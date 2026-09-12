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Водач на Янев го маже с лой

Водач на Янев го маже с лой

Пламен Цветков, водач на листата на РЗС в Русе, е един от най-големите майстори на чевермето в партията. Той сподели пред вестник "Стандарт" как се пр...

01 май | 22:15
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