Народът не жали пари за празник. 70 лева за кило чеверме
На събора не се пести
Следете всички новини, анализи и коментари за Чеверме. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На събора не се пести
Според кмета Мирослайв Янчев важно е гостите да са в добро настроение
Достъпът до зоната със самите чевермета става само ако сте облечени с народна носия
Там ще бъдат посрещнати хиляди хора от цялата страна, които искат да видят на живо как се спазват традициите
Хубаво чеверме става от тлъсто младо животно
Шефката на НС припомни, че живее в Родопите: "най-хубавата и най-гостоприемната планина с най-хубавите хора"
Пламен Цветков, водач на листата на РЗС в Русе, е един от най-големите майстори на чевермето в партията. Той сподели пред вестник "Стандарт" как се пр...
Агне по балкански в ГЕРБ, червените правят доматена коричка