Стойнев и Добрев с тренинг на червени остриета
Селекция от 80 млади членове и симпатизанти на БСП от осемте общини на Старозагорска област, които са показали хъс за работа, направи зам.-председател...
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Селекция от 80 млади членове и симпатизанти на БСП от осемте общини на Старозагорска област, които са показали хъс за работа, направи зам.-председател...