НАТО и Русия върнаха червения телефон
Командването на НАТО и ръководството на руското министерство на отбраната реагираха на нарастващото напрежение и върнаха "червения телефон" от студена...
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Командването на НАТО и ръководството на руското министерство на отбраната реагираха на нарастващото напрежение и върнаха "червения телефон" от студена...