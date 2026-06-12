Най-отровният червей е в...музея
Вече е експонат на Природонаучния музей.
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Вече е експонат на Природонаучния музей.
Дълъг, тънък и също толкова як. Така звучи определението на новия вид паразит, кръстен в чест на американския президент Барак Обама, съобщи тв каналът...
Прокурорите са категорични, че не са прилагани СРС-та срещу протестиращи